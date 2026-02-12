Fenerbahçe’nin rakibi Nottingham Forest’ta kaos! Sean Dyche, gece yarısı kovuldu...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda karşılaşacağı Nottingham Forest, Premier Lig'de Wolverhampton ile golsüz berabere kaldı ve son 3 maçta 7 puan kaybetti.

Nottingham Forest'ta gece yarısı yapılan açıklamada teknik direktör Sean Dyche ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Nottingham Forest Futbol Kulübü, Sean Dyche'ın baş antrenörlük görevinden alındığını doğrular. Sean ve ekibine kulüpte geçirdikleri süre boyunca gösterdikleri çabalar için teşekkür eder, gelecekleri için başarılar dileriz. Şu an için başka bir açıklama yapmayacağız." ifadeleri kullanıldı.

LİGDEKİ SON DURUM

Nottingham Forest, son 3 maçında 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alırken, evinde ise son 5 maçta puan kaybı yaşadı. Sean Dyche yönetimindeki takım bugün aldığı sonuçla puanını 27'ye yükseltirken ligde 17. sırada yer alıyor.

F.BAHÇE'YE KONUK OLACAK

İngiliz ekibi, 19 Şubat Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak. 22 Şubat'ta Premier Lig'de Liverpool'u ağırlayacak olan Nottingham Forest, 26 Şubat'ta bu kez Fenerbahçe ile rövanş karşılaşmasına çıkacak.