Sörloth taktiği

Trabzonspor'un sezon başında Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ernest Muçi, küllerinden doğdu. Siyahbeyazlı günlerini geride bırakan Arnavut 10 numara, yükselen performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girdi. 8.5 milyon Euro'luk opsiyonun kullanılmasına kesin gözüyle bakılırken Trabzonspor, 24 yaşındaki futbolcuya yüksek teklif gelirse geçmişteki stratejisini izleyebilir. Fırtına, daha önce Alexander Sörloth'un satışında yaptığı gibi kiralık oyuncusundan ciddi bir bonservis geliri elde edebilir. 2019-20'de Trabzonspor'da kiralık forma giyen Norveçli santrfor, tapusuna sahip C.Palace'tan Leipzig'e 20 milyon Euro'ya gitmişti. Bordomavililer, 10 milyon Euro kazanmıştı.



KİLİDİ YILDIZLAR AÇACAK

LİGDE cumartesi günü oynanacak Trabzonspor- Fenerbahçe maçında iki takım da yıldızlarına güveniyor. Bordomavili ekipte 12 gol-4 asistle en skorer ikinci isim olan Ernest Muçi, derbiye özel hazırlanıyor. Arnavut yıldız, Trabzon'da mutsuz olduğu haberlerini de yalanladı. F.Bahçe ise yeni dinamosu Kante'ye odaklandı. Sarılacivertliler, orta sahadaki kontrolü Fransız yıldızla almayı amaçlıyor.