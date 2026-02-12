Trabzonspor’un Fenerbahçe maçında gol güvenceleri Onuachu, Augusto ve Muçi

Süper Lig'de bu sezon 21 karşılaşmada rakip fileleri 41 kez havalandıran bordo-mavililerde Paul Onuachu, forma giydiği 18 karşılaşmada 15 golle takımının en skorer oyuncusu olurken, gol krallığı yarışında da zirvede yer aldı.

Onuachu'yu Brezilyalı oyuncu Felipe Augusto ve Ernest Muçi takip etti. Augusto 20 maçta 9, Ernest Muçi de 18 maçta 9 kez fileleri havalandırdı.

GOLLERİN YÜZDE 80'İNİ ATTILAR

Onuachu, Augusto ve Muçi, ligde atılan 41 golün 33'ünü kaydederek bordo-mavili takımı zirve yarışında tuttu.

Trabzonspor'un gollerinin yüzde 80,48'ine imza atan Onuachu, Augusto ve Muçi, ligde 13 takımdan fazla gol attı.

Trabzonspor'da cezası ve Afrika Uluslar Kupası'na katılması nedeniyle 3 lig maçında takımdan uzak kalan Paul Onuachu, dönüşünün ardından kaldığı yerden gollerine devam etti.

Bordo-mavili futbolcu, 2-1 galip gelinen 19. haftadaki Kasımpaşa maçı ile 1-1 beraberlikle tamamlanan 20. haftadaki Hesap.com Antalyaspor karşılaşmasında birer, 21. haftada 3-0 kazanılan Samsunspor müsabakasında da iki gol olmak üzere son 3 maçta 4 gol attı.