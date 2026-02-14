Galatasaray’ın evinde bileği bükülmüyor!

Süper Lig'in 22'nci haftasında Galatasaray, evinde ikas Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti.

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, 2'nci dakikada Yunus Akgün ve 33'üncü dakikada Mauro Icardi'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Konuk ekipte, 38'inci dakikada kırmızı kart gören Bedirhan Özyurt, takımını 10 kişi bıraktı.

Etkili oyununu ikinci yarıda da sürdüren Galatasaray, 48 ve 70'inci dakikalarda Mauro Icardi'nin golleriyle durumu 4-0'a getirdi. ikas Eyüpspor'da Metehan Altunbaş 71'inci dakikada farkı 3'e indirirken, 87'nci dakikada Jerome Onguene kendi kalesine attığı golle skoru belirledi: 5-1. Bu sonucun ardından puanını 55 yapan Galatasaray, 17'nci galibiyetini aldı ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile olan puan farkını maç fazlasıyla 6'ya çıkardı.

RAMS PARK'TA 30 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Galatasaray, Süper Lig'deki iç saha yenilmezlik serisini 30 maça çıkardı. Ligde son iç saha yenilgisini 2023-2024 sezonunda, 19 Mayıs'ta oynanan Fenerbahçe derbisinde 1-0'lık skorla alan sarı-kırmızılı ekip, bu maçın ardından çıktığı 30 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi. Söz konusu süreçte Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı 30 maçın 24'ünü kazanırken, 6 mücadeleden beraberlikle ayrıldı.

SÜPER LİG'DE 10 MAÇTIR YENİLMİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, evinde ikas Eyüpspor'u 5-1 mağlup ederek Süper Lig'de çıktığı son 10 karşılaşmada bileği bükülmedi. Son mağlubiyetini Süper Lig'in 12'nci haftasında, 9 Kasım 2025'te deplasmanda oynanan Kocaelispor karşısında 1-0'lık skorla alan Galatasaray, sonrasında 8 galibiyet (Gençlerbirliği, Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor, Kasımpaşa, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor, Çaykur Rizespor ve ikas Eyüpspor) ve 2 beraberlik (Fenerbahçe ve Gaziantep FK) aldı.

SARI-KIRMIZILAR BU SEZON İLK KEZ 5 GOL ATTI

Galatasaray, ikas Eyüpspor mücadelesiyle birlikte bu sezon bir ilki yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, 2025-2026 sezonunda ilk kez bir lig maçında 5 gol atma başarısı gösterdi. Son olarak 27 Nisan 2025'te yine ikas Eyüpspor karşısında 5 gol atan sarı-kırmızılar, Süper Lig'de 14'üncü kez bir maçta 3 ve üzeri gol kaydetmiş oldu. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın 10 büyük ligi baz alındığında en fazla maçta 3 ve üzeri gol atan takımlar sıralamasında 16 maçla lider olan Bayern Münih'in ardından, 14 maçla Barcelona ile birlikte ikinci sırayı paylaştı.

MAURO ICARDI, İÇ SAHADA BURAK YILMAZ'I GEÇTİ

Galatasaray'ın 32 yaşındaki Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, ikas Eyüpspor filelerine gönderdiği gollerle sarı-kırmızılı ekibin iç sahada en çok gol atan futbolcusu oldu. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta 47 gole ulaşan Arjantinli golcü, 44 gollü Burak Yılmaz'ı geçerek iç sahada en golcü futbolcu unvanının yeni sahibi oldu. Icardi, aynı zamanda sarı-kırmızılı formayla 2'nci kez hat-trick sevinci de yaşadı. Süper Lig'de bu sezon 13'üncü kez fileleri sarsan Icardi, gol krallığında 3'üncü sıraya yerleşti. Toplam gol sayısını 15'e çıkaran Arjantinli golcü, Galatasaray kariyerinde 2'nci kez hat-trick yapmış oldu. Icardi, daha önce 14 Nisan 2023'te Zecorner Kayserispor karşılaşmasında 3 gol birden atmıştı.

VICTOR OSIMHEN İLK KEZ BİR MAÇTA 2 ASİST YAPTI

Sarı-kırmızılı ekibin 27 yaşındaki Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, profesyonel futbol kariyerinde ilk kez bir lig maçında 2 asist yaptı. ikas Eyüpspor karşısında bir ilki yaşayan Osimhen, daha önce Nijerya Milli Takım formasıyla Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde 13 Haziran 2022'de Sao Tome ve Principe, 13 Kasım 2020'de Sierra Leone ve 17 Kasım 2019'da Lesotho karşılaşmalarında 2'şer asistle oynamıştı.

YUNUS AKGÜN'DEN SEZONUN EN ERKEN İÇ SAHA GOLÜ

Galatasaray'ın 25 yaşındaki milli oyuncusu Yunus Akgün, ikas Eyüpspor maçının 2'nci dakikasında ağları sarsarak sarı-kırmızılı ekibin bu sezon iç sahadaki en erken golüne imza attı. Süper Lig'de 5, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, Turkcell Süper Kupa'da 1 olmak üzere toplam 8 gole ulaşan Yunus, üst üste 2'nci maçında da kafayla gol kaydetmiş oldu.

RENATO NHAGA İLK MAÇINA ÇIKTI

Sarı-kırmızılı ekibin devre arasında Portekiz temsilcisi Casa Pia'dan 6 milyon 500 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Renato Nhaga, Galatasaray formasıyla ilk maçına çıktı. ikas Eyüpspor karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayan Gine-Bissaulu 18 yaşındaki orta saha, 58'inci dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın yerine oyuna dahil oldu. Sahada kaldığı sürede 43 kez topla buluşan Nhaga, 36 pasın 34'ünü başarıyla tamamladı ve yüzde 94 pas isabeti sağladı. Sarı-kırmızılı formayı ilk kez terleten Nhaga, topu her ayağına aldığında taraftarların alkışlı desteğini aldı. Genç futbolcu ayrıca girdiği 8 ikili mücadelenin 5'ini kazanırken, 2 sahipsiz top kazandı ve rakiplerinin 4 faulüne maruz kaldı.