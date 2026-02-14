G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş reddetti

Kulüpler Birliği Vakfı önceki gün toplantı gerçekleştirirken ana gündem maddesiydi. Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğandemişti. Toplantıda Anadolu kulüplerinin de "Bizler de yayın gelirinden fazla pay istiyoruz" demesi üzerine gelirlerin ortak dağılımı konusunda oylama yapıldı.Onay vermeyen takımların İstanbul'un 3 büyüğü Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş olduğu kaydedildi.

