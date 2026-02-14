Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Samsunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu!
Thomas Reis ile yollarını ayıran Samsunspor, yeni teknik direktörünü resmen açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Alman teknik direktör Thorsten Fink ile prensipte anlaşma sağladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 58 yaşındaki teknik direktör ile prensip anlaşmasına varıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Thorsten Fink yarın Samsun'a gelecek olup sürece ilişkin gelişmeler ayrıca paylaşılacaktır." ifadesine yer verildi.

Samsunspor, dün oynana Hesap.com Antalyaspor maçının ardından teknik direktör Thomas Reis ile yollarını ayırdığını açıklamıştı.

Thorsten Fink, son olarak Belçika ekibi Genk'i çalıştırmış ve 73 maçta 1.79 puan ortalamasını yakalamıştı.

