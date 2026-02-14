Samsunspor’un yeni teknik direktörü belli oldu!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Alman teknik direktör Thorsten Fink ile prensipte anlaşma sağladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 58 yaşındaki teknik direktör ile prensip anlaşmasına varıldığı duyuruldu.
Açıklamada, "Thorsten Fink yarın Samsun'a gelecek olup sürece ilişkin gelişmeler ayrıca paylaşılacaktır." ifadesine yer verildi.
Samsunspor, dün oynana Hesap.com Antalyaspor maçının ardından teknik direktör Thomas Reis ile yollarını ayırdığını açıklamıştı.
Thorsten Fink, son olarak Belçika ekibi Genk'i çalıştırmış ve 73 maçta 1.79 puan ortalamasını yakalamıştı.