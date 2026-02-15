12 finalimiz var

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Trabzon deplasmanında takımını yalnız bırakmayan ve tribündeki yerini alan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, misafirperverlik için bordo-mavili camiaya teşekkür etti. "Başta Trabzon halkı, Sayın valimiz, emniyet güçlerimiz, Ertuğrul Bey bizi çok güzel ağırladı. Umudumuz deplasman maçlarına taraftarların da gelmesi ve aramızda olan gerginliğin inşallah bitmesi. Yönetim olarak en büyük umudumuz bu. Kendilerine teşekkür ediyoruz" diyen Saran, galibiyet için ise "Mutluyuz, 12 final maçımız var. Önümüze bakıyoruz" mesajını verdi.