2026 model Kartal yola çıkıyor!

Süper Lig'de son 10 karşılaşmada kaybetmemesine rağmen aldığı 5 beraberlikle yüksek puan kaybı yaşayan Beşiktaş, bugün 8 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Başakşehir'e konuk olacak. Siyah-beyazlı ekip, ara transferde kadrosuna kattığı 7 ismin, 5'ini sahaya sürecek. Ersin Destanoğlu,Kristjan Asllani ve Junior Olaitan orta sahada yer alacak. 2-2 berabere biten Alanya maçında penaltı aldıran ve nefis bir röveşata golü atan Hyeongyu Oh ise yine Kartal'ın en büyük gol silahı olacak.

