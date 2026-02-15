Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 2026 model Kartal yola çıkıyor!
Giriş Tarihi: 15.02.2026

Beşiktaş yenilenmiş kadrosuyla bu akşam Başakşehir’e konuk alacak. Ara transferde kadroya katılan 7 ismin 5’i ilk 11’de yer alacak

Ogün ŞAHİNOĞLU
Süper Lig'de son 10 karşılaşmada kaybetmemesine rağmen aldığı 5 beraberlikle yüksek puan kaybı yaşayan Beşiktaş, bugün 8 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Başakşehir'e konuk olacak. Siyah-beyazlı ekip, ara transferde kadrosuna kattığı 7 ismin, 5'ini sahaya sürecek. Ersin Destanoğlu, Devis Vasquez'e göre kalede 1 adım önde. Agbadou stoperde, Amir Murillo da sağ bekte görev yapacak. Kristjan Asllani ve Junior Olaitan orta sahada yer alacak. 2-2 berabere biten Alanya maçında penaltı aldıran ve nefis bir röveşata golü atan Hyeongyu Oh ise yine Kartal'ın en büyük gol silahı olacak. Yenilerden Yasin Özcan'ın yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

