Elif Berfin havalı tüfekte Avrupa Şampiyonu

Giriş Tarihi: 15.02.2026

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Milli sporcumuz Elif Berfin Altun, Gençler Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Bulgaristan'ın Burgaz kentinde Gençler Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda Havalı Tüfek Solo Genç Kadınlar kategorisinde yarışan ve Mardinli olan 18 yaşındaki sporcumuz, zirveye çıkarak şampiyon olmayı başardı. Mardin'de 'rekortmen kız' olarak bilinen, atıcılıkta 30'un üzerinde şampiyonluğu bulunan Elif 2028'de Los Angeles'ta yapılacak Yaz Olimpiyatları'na katılmayı ve madalya kazanmayı hedefliyor.

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz