İcardi, Juventus’a uyarı gönderdi!

Galatasaray'ın Eyüpspor'u 5-1 yendiği ve Mauro İcardi'nin hat-trick yaptığı maç İtalya'da geniş yankı buldu.için övgü dolu şu yorumlar yapıldı.Juventus'a İcardi'den mesaj. Juventus'un Ocak transfer döneminde kadrosuna katmayı düşündüğü Mauro İcardi, ilk ve ikinci yarı arasında yarım saatten biraz fazla bir sürede hat-trick yaptı.Mauro İcardi, Galatasaray'ın Süper Lig'de Eyüpspor'u 5-1'lik farklı skorla mağlup ettiği maçta hat-trick yaparak Juventus'a bir uyarı gönderdi. Arjantinli oyuncu, İstanbul ekibinin üstünlük kurduğu maçta hücum hattını otoriteyle yönetti ve rakiplerinin 10 kişi kalmasının ardından fırsatı değerlendirdi.İcardi hat-trick yaptı, Spalletti uyarıldı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off'ları öncesinde Juventus'a bir mesaj daha gönderdi. Ocak transfer döneminde Juventus ile adı anılan Mauro İcardi, hat-trick yaparak kilit rol oynadı.Galatasaray yıldızlarıyla coştu, Spalletti'yi korkuttu. İcardi rekor kırdı, Osimhen rakipsiz…

