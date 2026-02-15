Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İcardi, Juventus'a uyarı gönderdi!
Giriş Tarihi: 15.02.2026

Galatasaray’ın Eyüpspor maçındaki şovu ve Arjantinli yıldızın hat-trick’i İtalya’da da yankılandı

ÇAĞDAŞ HALICI
Galatasaray'ın Eyüpspor'u 5-1 yendiği ve Mauro İcardi'nin hat-trick yaptığı maç İtalya'da geniş yankı buldu. Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Juventus'un rakibi olacak sarı-kırmızılıların performansı için övgü dolu şu yorumlar yapıldı.
TUTTOMERCATOWEB: Juventus'a İcardi'den mesaj. Juventus'un Ocak transfer döneminde kadrosuna katmayı düşündüğü Mauro İcardi, ilk ve ikinci yarı arasında yarım saatten biraz fazla bir sürede hat-trick yaptı.
FOOTBALL-ITALIA: Mauro İcardi, Galatasaray'ın Süper Lig'de Eyüpspor'u 5-1'lik farklı skorla mağlup ettiği maçta hat-trick yaparak Juventus'a bir uyarı gönderdi. Arjantinli oyuncu, İstanbul ekibinin üstünlük kurduğu maçta hücum hattını otoriteyle yönetti ve rakiplerinin 10 kişi kalmasının ardından fırsatı değerlendirdi.
TUTTOSPORT: İcardi hat-trick yaptı, Spalletti uyarıldı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off'ları öncesinde Juventus'a bir mesaj daha gönderdi. Ocak transfer döneminde Juventus ile adı anılan Mauro İcardi, hat-trick yaparak kilit rol oynadı.
VIRGILIO SPORT: Galatasaray yıldızlarıyla coştu, Spalletti'yi korkuttu. İcardi rekor kırdı, Osimhen rakipsiz…

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz