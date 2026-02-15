İcardi, Juventus’a uyarı gönderdi!

Galatasaray'ın Eyüpspor'u 5-1 yendiği ve Mauro İcardi'nin hat-trick yaptığı maç İtalya'da geniş yankı buldu. Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Juventus'un rakibi olacak sarı-kırmızılıların performansı
için övgü dolu şu yorumlar yapıldı.
TUTTOMERCATOWEB:
Juventus'a İcardi'den mesaj. Juventus'un Ocak transfer döneminde kadrosuna katmayı düşündüğü Mauro İcardi, ilk ve ikinci yarı arasında yarım saatten biraz fazla bir sürede hat-trick yaptı.
FOOTBALL-ITALIA:
Mauro İcardi, Galatasaray'ın Süper Lig'de Eyüpspor'u 5-1'lik farklı skorla mağlup ettiği maçta hat-trick yaparak Juventus'a bir uyarı gönderdi. Arjantinli oyuncu, İstanbul ekibinin üstünlük kurduğu maçta hücum hattını otoriteyle yönetti ve rakiplerinin 10 kişi kalmasının ardından fırsatı değerlendirdi.
TUTTOSPORT:
İcardi hat-trick yaptı, Spalletti uyarıldı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off'ları öncesinde Juventus'a bir mesaj daha gönderdi. Ocak transfer döneminde Juventus ile adı anılan Mauro İcardi, hat-trick yaparak kilit rol oynadı.
VIRGILIO SPORT:
Galatasaray yıldızlarıyla coştu, Spalletti'yi korkuttu. İcardi rekor kırdı, Osimhen rakipsiz…