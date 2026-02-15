Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Nurcan Çelik için cenaze töreni düzenlendi!
Giriş Tarihi: 15.02.2026 16:08

Nurcan Çelik için cenaze töreni düzenlendi!

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın eski futbolcularından ve Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Nurcan Çelik, son yolculuğuna uğurlandı.

AA
Nurcan Çelik için cenaze töreni düzenlendi!
  • ABONE OL

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Eski A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu ve Eski Galatasaray Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nurcan Çelik için cenaze töreni düzenlendi.

Küçükçekmece Yeşilova Kemal Aktaş Stadı'ndaki uğurlamaya, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral, milli futbolcular, Nurcan Çelik'in yakınları ve sevenleri katıldı.

Küçükçekmece Akdeniz Spor'da son olarak teknik direktörlük yapan Çelik'in takımında yer alan futbolcuları, törende göz yaşlarını tutamadı.

Nurcan Çelik'in naaşı, defnedilmek üzere memleketi Artvin'in Şavşat ilçesine gönderildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Nurcan Çelik için cenaze töreni düzenlendi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz