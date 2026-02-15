Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Rize pes etmedi Diyadin gitti!
Giriş Tarihi: 15.02.2026

Rize pes etmedi Diyadin gitti!

Ankara'da oynanan nefes kesen maçta Gençlerbirliği ile Çaykur Rizespor 2-2 berabere kaldı. İlk yarıda kontrolü alan Başkent ekibi, 14'te Samet Akaydın'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak VAR incelemesinde bir önceki pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle bu gol iptal edildi. Ardından 18'de bu kez Ali Sowe'un kendi kalesine attığı golle durumu 1-0'a getiren G.Birliği, 45'te Sekou Koita ile farkı 2'ye çıkardı. İkinci yarıda toparlanan Rize, Mithat Pala'nın 77 ve 87. dakikalardaki golleriyle eşitliği sağlayarak 1 puanı aldı. Bu sonucun ardından G.Birliği, 2 ay önce göreve gelen teknik direktör Metin Diyadin ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

