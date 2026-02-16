A Milli Takım’dan Bertuğ Yıldırım’a geçmiş olsun mesajı!

Süper Lig'in 22'nci haftasında Beşiktaş ile sahasında oynadığı karşılaşmada sakatlanan RAMS Başakşehirli futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım ameliyat edildi.

Yıldırım için A Milli Takım'ın resmi X hesabından bir mesaj paylaşıldı.

Yapılan paylaşımda, "Dün akşam oynanan Trendyol Süper Lig karşılaşmasında sakatlanan ve sağ elmacık kemiğinde kırık tespit edilen A Millî Takım futbolcumuz Bertuğ Yıldırım ameliyat oldu.

Millî futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz." denildi.