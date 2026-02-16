A sınıfı Noa Lang!

G.Saray'ın Serie A
'dan kadrosuna kattığı bir yıldız daha gelir gelmez olumlu etki gösterdi. Mertens ve Osimhen gibi Napoli
'den transfer edilen Noa Lang
kısa sürede farkını ortaya koydu. A kalite oyuncu olduğunu gösteren Hollandalı yıldız, Sane'nin yokluğunu hissettirmedi. Orta sahada takımın bankosu olan Torreira da Serie A'dan Galatasaray'a gelmişti.
İcardi ise PSG öncesi uzun yıllar başarıyla İnter forması giymişti. İtalya Ligi'nden beslenen sarı-kırmızılılar, son isabetli transferini Noa Lang'la yapmış oldu.
SANE HAZIR
Manchester City deplasmanında ayak bileğinden sakatlanan Leroy Sane
'nin 15 günlük tedavisi sona erdi. Takımla çalışmalara yeniden başlayan Sane, yarın oynanacak Juventus maçında kadroda olacak. Yeni transferi Noa Lang'ın formundan memnun olan Okan Buruk, Alman yıldızı ise kulübeden hamle oyuncusu olarak düşünüyor.