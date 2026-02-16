Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Aleksandar Stanojevic: "Bizim için hayal kırıklığıydı"
Giriş Tarihi: 16.02.2026 22:52

Aleksandar Stanojevic: "Bizim için hayal kırıklığıydı"

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, 3-2 biten Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, “Bugün bizim için hayal kırıklığıydı. İlk yarı kötü başladık. 2’li mücadelelerde istediğimiz yapamadık. Maçın kilit noktası buydu” dedi.

DHA
Aleksandar Stanojevic: Bizim için hayal kırıklığıydı
  • ABONE OL

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 22'nci hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Aleksandar Stanojevic, "Bugün bizim için hayal kırıklığıydı. İlk yarı kötü başladık. 2'li mücadelelerde istediğimiz yapamadık. Maçın kilit noktası buydu. Buradan sonuç alamadık.

Sonradan ayaklandık 2 gol bulduk ama bu yeterli olmadı. Önümüze bakacağız. Bu goller yeterli olmadı. Şansımız hala var ama maç bazlı bakıyoruz. Diğer maçlarımıza bakacağız. Umudumuz var" ifadelerini kullandı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Aleksandar Stanojevic: "Bizim için hayal kırıklığıydı"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz