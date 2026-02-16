Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Amedspor’da Mesut Bakkal dönemi başladı!
Amedspor, teknik direktörlük görevi için Mesut Bakkal ile anlaşma sağladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amedspor'da yeni teknik direktör belli oldu. Sinan Kaloğlu ile yollarını ayıran Amedspor, Mesut Bakkal ile anlaşma sağladı.

Amedspor, Mesut Bakkal ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Amedspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevi için Mesut Bakkal ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Mesut Bakkal'a kulübümüze hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

61 yaşındaki teknik direktör, 2023-2024 sezonunda Amedspor'u Trendyol 1. Lig'e yükseltme başarısı göstermişti.

Gençlerbirliği'nde teknik direktörlüğe başlayan Mesut Bakkal daha sonra Gaziantepspor, Denizlispor, Manisaspor, Sivasspor, Ankaragücü, Samsunspor, Karabükspor, Konyaspor, Mersin İdman Yurdu, Kayserispor, Alanyaspor, Bursaspor, Erzurumspor FK, Bandırmaspor, Sakaryaspor ve Şanlıurfaspor'da görev aldı.

