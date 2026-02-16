Arnavutluk’ta Armand Duka güven tazeledi!

Duka'nın yeniden seçilmesinin "Arnavut futbol camiası için de açık bir destek ve birlik ifadesi" olduğu ifade edilen açıklamada, delegelerin Duka'nın ülkedeki futbolun hem spor hem de organizasyonel ve kurumsal yönlerden geliştirilmesine yaptığı liderlik, vizyon ve katkıyı takdir ettiği kaydedildi.

Kurulda gelecek dört yıl için FSHF Yürütme Kurulu üyeleri de seçildi.

Dört yıllığına seçilen Duka, 2002 yılından bu yana FSHF'nin başkanlığını yürütüyor.