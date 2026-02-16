Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Arnavutluk'ta Armand Duka güven tazeledi!
Giriş Tarihi: 16.02.2026 18:04

Armand Duka, Arnavutluk Futbol Federasyonu'nda gerçekleştirilen seçimde yeniden başkan seçildi.

Arnavutluk Futbol Federasyonu'nun (FSHF) başkanlığına Armand Duka yeniden seçildi.

Başkent Tiran'daki FSHF merkezi olan "Futbol Evinde" seçimli genel kurul düzenlendi.

FSHF'dan yapılan açıklamada, Duka'nın oy birliğiyle seçildiği bildirildi.

Duka'nın yeniden seçilmesinin "Arnavut futbol camiası için de açık bir destek ve birlik ifadesi" olduğu ifade edilen açıklamada, delegelerin Duka'nın ülkedeki futbolun hem spor hem de organizasyonel ve kurumsal yönlerden geliştirilmesine yaptığı liderlik, vizyon ve katkıyı takdir ettiği kaydedildi.

Kurulda gelecek dört yıl için FSHF Yürütme Kurulu üyeleri de seçildi.

Dört yıllığına seçilen Duka, 2002 yılından bu yana FSHF'nin başkanlığını yürütüyor.

