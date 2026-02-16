Artık daha güçlüyüz

Beşiktaş
Teknik Direktörü Sergen Yalçın
, 3-2 kazandıkları Başakşehir maçı sonrası, "
Takımın yüzde 50'si değişti. Yeni bir sistem kuruyoruz.
Devre arasında aldığımız oyuncuların performansları beklentilerimizi karşılayacak nitelikte. Hep ara değil ana oyuncular alacağız diyorduk. Hepsini oynatıyoruz.
Takımımız daha da güçlendi" dedi. Yalçın, Ersin'le ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Ersin bu kulübün evladı.
19 yaşında şampiyon takımın kalesini korudu. Sezonu bir oyuncunun üzerine yıkamazsınız. Taraftarımız bugün sahip çıktı, çıkmaya da devam edecektir."
HOCANIN ÖVDÜĞÜ YENİLER NE YAPTI?
AGBADOU:
İkili mücadele ve hava toplarında rakiplerine bariz üstünlük sağladı. Ancak pas hatası sayısı fazlaydı. MURİLLO:
Savunmada hata yapmadı. İkili mücadelelerin yarısını kazandı. Ancak hücuma katkıda durağandı. ASLLANİ:
Orkun ve Olaitan arkasında görev aldı. Pas oyununda Orkun'a eşlik etti, rahatlattı. Tempo ve maç ritmi kazanmaya ihtiyacı olduğu görüldü. OLAİTAN:
Takımın en fazla sayıda ikili mücadele kazanan ve faul alan ismi. Orta sahanın mücadele gücünü artırdı, OH:
Rakibin hatasını güzel sonuçlandırdı. Bununla kalmadı Orkun'a da asist yaparak tabelaya büyük etki etti. Beşiktaş kariyerine 2 gol ve 1 asist ile güzel bir başlangıç yaptı.