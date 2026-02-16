Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Başakşehirli Bertuğ Yıldırım, ameliyat oldu
Başakşehirli Bertuğ Yıldırım, ameliyat oldu

RAMS Başakşehir Kulübü, Süper Lig'de dün oynadıkları Beşiktaş müsabakasında sağ elmacık kemiğinde kırık tespit edilen santrfor Bertuğ Yıldırım'ın ameliyat edildiğini açıkladı.

Turuncu-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile sahamızda oynadığımız karşılaşmada sakatlanan futbolcumuz Bertuğ Özgür Yıldırım, ameliyat edildi. Sağ elmacık kemiğinde kırık tespit edilen milli futbolcumuz Bertuğ Özgür Yıldırım'ın elmacık kemiğindeki kırık başarılı bir şekilde onarıldı" denildi.

Milli futbolcunun yarın taburcu edilmesinin planlandığı ve en kısa zamanda sahalara dönebilmesi için rehabilitasyon sürecine başlanacağı belirtildi.

