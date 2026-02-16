Başakşehirli Bertuğ Yıldırım, ameliyat oldu

Turuncu-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile sahamızda oynadığımız karşılaşmada sakatlanan futbolcumuz Bertuğ Özgür Yıldırım, ameliyat edildi. Sağ elmacık kemiğinde kırık tespit edilen milli futbolcumuz Bertuğ Özgür Yıldırım'ın elmacık kemiğindeki kırık başarılı bir şekilde onarıldı" denildi.

Milli futbolcunun yarın taburcu edilmesinin planlandığı ve en kısa zamanda sahalara dönebilmesi için rehabilitasyon sürecine başlanacağı belirtildi.

