Beşiktaş’a El Bilal Toure’den kötü haber! Galatasaray maçında oynayacak mı?

Giriş Tarihi: 16.02.2026 15:34 Son Güncelleme: 16.02.2026 15:36

Beşiktaş, El Bilal Toure'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada oyuncunun sol uyluk arka adale tendonunda kanama ve yırtık tespit edildiği belirtildi.

Beşiktaş, El Bilal Toure'nin sol uyluk arka adale tendonunda kanama ve yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Rams Başakşehir ile oynadığı maçın 34. dakikasındaki bir mücadelede sol arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz El Bilal Toure'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk arka adale (Biceps Femoris) tendonunda kanama ve yırtık tespit edilmiştir. El Bilal Toure'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.              

Malili futbolcunun, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. El Bilal Toure'nin Galatasaray maçında oynaması beklenmiyor.

