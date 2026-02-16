Dermanderman Hekimoğlu’ndan

HERKES BENİMLE İLGİLENİYOR
Beşiktaş
formasıyla bu sezon ilk golünü atan Mustafa Erhan Hekimoğlu
, Başakşehir
karşısında çok iyi oynadıklarını söyledi. 18 yaşındaki oyuncu, "Orkun ağabeyime ve tüm ağabeylerime çok teşekkürler. Bir sürü isim var, hepsi benimle ilgileniyor. Bu sezon sakatlık problemiyle boğuştum. Bu gol çok güzel oldu ve geri dönüşün sinyalleri diyebiliriz" ifadelerini kullandı.
HYEON-GYU FIRTINASI!
Beşiktaş'ın Güney Koreli forveti, ilk iki maçında ortaya koyduğu performansla ne kadar isabetli bir transfer olduğunu ispatladı. 2-2 biten Alanyaspor karşılaşmasında takım lehine penaltı alan ve nefis bir röveşata golü atan Hyeon-gyu Oh, Başakşehir mücadelesinde hem topu ağlara gönderdi hem de topuk pasıyla şık bir asist yaptı. Ayrıca Süper Lig'de 2005-2006 sezonundan beri Ailton'dan sonra ilk iki maçında gol atmayı başaran ilk futbolcu oldu.
ORKUN KENDİNİ AŞTI
Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü
yükselişini sürdürüyor. Başakşehir ağlarını da sarsan milli orta saha, son 6 maçta 6'ıncı (5 gol-1 asist) tabela katkısını yaptı. Bu sezon ilk 21 maçta sadece 2 asist gerçekleştiren Orkun, sonraki 6 karşılaşmada 5 gol atarken 1 de asiste imza attı.
Toplamda skor katkısını 8'e (5 gol-3 asist) yükseltti. Ayrıca ligdeki son 5 maçtaki 4 gol ve 1 asistlik performansıyla kariyerinin en uzun serisine imza attı.
'BEŞİKTAŞ KADERİM'
Hyeon-gyu Oh,Beşiktaş'taki ilk galibiyeti nedeniyle çok mutlu olduğunu belirtirken, "Orkun'un golünde topa dokundum. Bazen konuşmak gerekmiyor, gözlerle anlaşıyorsunuz. Birbirimizi çok iyi anladık ve bunu saha içinde gösterdik. Orkun fantastik bir futbolcu. Onunla oynamak çok güzel. Beşiktaş benim kaderim, burada geçirdiğim her günden büyük keyif alıyorum" dedi.
DEPLASMAN KÂBUSU BİTTİ
Başakşehir'e karşı deplasmanda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, bu şanssızlığını da kırdı. Rakibini sahasında 2 maç aradan sonra mağlup etti. Kartal, Başakşehir'in evinde oynanan 18. müsabakada 4. galibiyetine imza attı. Diğer 14 karşılaşmada 7'şer yenilgi ve beraberlik aldı. Siyah-beyazlı ekip, ayrıca bu sezon 11. deplasman maçında 5. galibiyetini elde etti. Diğer 7 müsabakada 4 beraberlik ve 2 yenilgi ile sahadan ayrıldı.
12
Beşiktaş, Başakşehir'i dezavantaja düştüğü maçta devirirken bu şekilde hanesine 12'inci puanını yazdırmayı başardı. Geriden gelerek 3 galibiyet elde eden Kartal, 3 de beraberlik aldı.
8
Beşiktaş, elde ettiği galibiyetle rakibi Başakşehir'in Süper Lig
'deki 8 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi.