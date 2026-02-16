Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Elazığspor’da Adem Çağlayan dönemi sona erdi
Giriş Tarihi: 16.02.2026 12:45

Elazığspor’da Adem Çağlayan dönemi sona erdi

Elazığspor, Teknik Direktör Adem Çağlayan’la yollarını resmen ayırdı.

İHA
Elazığspor’da Adem Çağlayan dönemi sona erdi
  • ABONE OL

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 26. haftası'nda konuk ettiği Karacabey Belediyespor'a 2-1 yenilen Elazığspor'da teknik direktör Adem Çağlayan'la yollar ayrıldı.

Ayrılığa ilişkin bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Adem Çağlayan ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve teknik ekibine kulübümüze verdikleri emek ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyer yolculuklarında başarılar dileriz" denildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Elazığspor’da Adem Çağlayan dönemi sona erdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz