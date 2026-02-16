Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Elazığspor'da Adem Çağlayan dönemi sona erdi!
Giriş Tarihi: 16.02.2026 16:52

Elazığspor'da Adem Çağlayan dönemi sona erdi!

Elazığspor'da teknik direktör Adem Çağlayan ile yolların ayrıldığı açıklandı.

DHA
Elazığspor’da Adem Çağlayan dönemi sona erdi!
  • ABONE OL

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Elazığspor'da Aralık ayına göreve getirilen Adem Çağlayan ile yollar ayrıldı.

Son olarak sahasında alt sıralarda yer alan Karacabey Belediye Spor'a mağlup olan bordo-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Adem Çağlayan ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve teknik ekibine kulübümüze verdikleri emek ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyer yolculuklarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Elazığspor'da daha önce Fırat gül ve Mustafa Sarılık ile de yollar ayrılmıştı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Elazığspor'da Adem Çağlayan dönemi sona erdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz