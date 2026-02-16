Emre Belözoğlu’ndan Fenerbahçe maçı açıklaması!

Kasımpaşa, Süper Lig'in 22'nci hafta maçında sahasında ağırladığı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Göreve geldiğimden beri ilk galibiyetimizi aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Takım maçın 70 dakikalık periyodunda istediklerimizi yaptı. Rakip 2 stoperi geniş oynuyor bekleri de önde oynatıyor. Bence en doğru pozisyonu aldık, topa sahip olduk. Kalitemiz ne zaman eksildi? Son 15 dakikalık periyotta. Oyunular hakkında söylemem gereken tek şey tebrik etmek. İlk galibiyet ve keyfini çıkartmamız lazım. Kariyerimde uzun zaman sonra hasret kaldığım duyguydu. Hayatımızı hep kazanma odaklı yaşadık. Bu puan bizim için çok kıymetliydi. Üst sıralara yerleşmek için devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"KADROMUZ İYİ BİR KADRO"

Kadrosunun iyi olduğunu ve puan sıralaması için 20 puanlık sürecin rahatlatacağını söyleyen Belözoğlu, "7 galibiyet net hedefimiz. Üzerine 20 puanlık süreç rahatlatır. Her puana talip şekilde çalışacağız. Gerçekçi bakacağız. Kadromuz iyi bir kadro" şeklinde konuştu.

"GÜÇLÜ KADROSU OLAN BİR TAKIM FENERBAHÇE"

Fenerbahçe ile oynayacakları maç için Emre Belözoğlu'nun yorumu şu oldu:

"Güçlü kadrosu olan bir takım Fenerbahçe. Kadıköy'de oynamak iyi olacak. Kasımpaşa'nın hedefi dışında bir şey düşünemeyiz. Orada puan ve puanlar almak için gerekeni yapacağız. Oyuncular dinlenecek ve sonra Fenerbahçe maçı için çalışacaklar."