Geçmeyen hastalık

Trabzonspor
, kanayan yarası 'top kayıpları'na çare bulamıyor. Fatih Tekke
'nin altını çizdiği bu problem istatistiklerde de dikkat çekiyor. Fenerbahçe
karşılaşmasında kalesinde gördüğü 3 golü de rakibine vererek ağlarında gören bordo-mavili takım, 'basit top kayıpları'na
bir türlü çözüm üretemedi. Özellikle savunmadan çıkışlarda ve orta sahada baskıya yenik düşen bordo-mavililer, bu sezon oynadığı 22 karşılaşmada maç başına 10 top kaybetti. Bu alanda Süper Lig'de ilk sırada yer alan Fırtına, Avrupa'nın 5 büyük ligi içerisinde de 3. basamakta bulunuyor. Trabzon'da bu hatayı en fazla yapan oyuncu golleriyle takımı sırtında taşıyan Onuachu (mb 2.3)
oldu. Nijeryalı yıldızı Muçi 1.3 ve Oulai 1.1'lik oranla izledi.
İSTANBUL HASRETİ 833 GÜNE ÇIKTI!
Trabzonspor'un İstanbul'un "Üç büyük" takımlarına karşı süren galibiyet özlemi, Fenerbahçe karşısında da sona ermedi. Papara Park'ta alınan mağlubiyet sonrası bordo-mavili ekibin büyük takımlara karşı kazanamama serisi 13 maça çıktı. 4 Kasım 2023'te deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup eden Fırtına, sonrasında ise İstanbul'un 3 büyük takımına diş geçiremedi. 833 günlük hasret döneminde 13 maçta 10 yenilgi ve 3 beraberlik geldi.