Göztepe evinde 1 puanla yetindi

Giriş Tarihi: 16.02.2026

Kayserispor ile evinde golsüz berabere kalan İzmir ekibi yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Galibiyet özlemi 2 maça çıktı

Göztepe ile Kayserispor'un kozlarını paylaştığı karşılaşmada puanlar paylaşıldı. Taraftarını arkasına alan İzmir ekibi, maçın başından sonuna kadar rakibini ablukaya aldı. Kayseri kalesine 17 şut gönderen Göztepe, 4 isabet bulurken tamamında Bilal Bayazit engeline takıldı ve 1 kez direği dövdü. Deplasmanda pek etkili olamayan Kayserispor ise yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Galibiyet hasreti 2 maça yükselen sarı-kırmızılılar, 41 puanla 4. basamakta yer alıyor. Bu arada mevcut teknik direktör Djalovic ile fesih görüşmelerini sürdüren Kayserispor, hoca arayışlarını sürdürüyor.

