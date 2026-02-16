Göztepe evinde 1 puanla yetindi

Göztepe
ile Kayserispor
'un kozlarını paylaştığı karşılaşmada puanlar paylaşıldı. Taraftarını arkasına alan İzmir
ekibi, maçın başından sonuna kadar rakibini ablukaya aldı. Kayseri kalesine 17 şut gönderen Göztepe, 4 isabet bulurken tamamında Bilal Bayazit engeline takıldı
ve 1 kez direği dövdü. Deplasmanda pek etkili olamayan Kayserispor ise yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Galibiyet hasreti 2 maça yükselen sarı-kırmızılılar, 41 puanla 4. basamakta yer alıyor.
Bu arada mevcut teknik direktör Djalovic ile fesih görüşmelerini sürdüren Kayserispor, hoca arayışlarını sürdürüyor.