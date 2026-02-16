Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Her bölüme ayrı taktik!
Giriş Tarihi: 16.02.2026

Her bölüme ayrı taktik!

Tedesco, rakipleri karşısında sahada adeta satranç oynuyor. Trabzonspor maçına 4-1-2-1-2 dizilişiyle başlayan genç çalıştırıcı, 90 dakika içinde önce 4-3-1-2'ye döndü, 4-3-3 ile devam etti, finali ise 4-2-3-1'le yaptı

Samet YÜKSEL
Her bölüme ayrı taktik!
  • ABONE OL
Fenerbahçe'nin Trabzon'da 3-2 öne geçtiği ilk 60 dakikalık bölümde sahadaki taktiksel varyasyonlar dikkat çekti. 40 yaşındaki hocanın esnek yapısı ve sürekli değişen taktiği, hem skor üretme hem de oyunun kontrolünü ele alma açısından belirleyici oldu.
4-1-2-1-2 dizilişinde Guendouzi'nin tek pivot olarak savunma önünde konumlanması, Kante ve İsmail'in iki yönlü desteği, Asensio'nun serbest oyun kurucu rolü ve Kerem-Talisca ikilisinin merkezden tehdit oluşturması Trabzonspor savunmasını zorladı.
4-3-1-2'ye geçişle Kante, Guendouzi ve İsmail'den oluşan üçlü orta saha, hem topa sahip olma oranını artırdı hem de merkezde fiziksel üstünlük sağladı. Bu yapı, Fenerbahçe'nin ikinci topları kazanmasına ve oyunun temposunu belirlemesine yardım etti.
4-3-3 dizilişi bazı bölümlerde öne çıktı. Asensio ve Kerem'in kanatlara açılması, Talisca'nın merkezde konumlanmasıyla hücum genişliği sağlandı. Böylece Trabzonspor savunması yatay olarak açıldı, Fenerbahçe hücumda daha fazla alan buldu.
4-2-3-1'e maçın son bölümünde geçildi. Guendouzi ve Yiğit Efe Demir'in çift ön libero rolü, savunma güvenliğini artırdı. Musaba, Nene ve Cherif'in ön hatta oluşturduğu üçlü ise hem geçiş hücumlarında tehdit oluşturdu hem de topun rakipte kalmasını engelledi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Her bölüme ayrı taktik!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz