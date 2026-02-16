Her bölüme ayrı taktik!

Fenerbahçe
'nin Trabzon'da 3-2 öne geçtiği ilk 60 dakikalık bölümde sahadaki taktiksel varyasyonlar dikkat çekti. 40 yaşındaki hocanın esnek yapısı ve sürekli değişen taktiği, hem skor üretme hem de oyunun kontrolünü ele alma açısından belirleyici oldu.
4-1-2-1-2
dizilişinde Guendouzi'nin tek pivot olarak savunma önünde konumlanması, Kante ve İsmail'in iki yönlü desteği, Asensio'nun serbest oyun kurucu rolü ve Kerem-Talisca ikilisinin merkezden tehdit oluşturması Trabzonspor
savunmasını zorladı.
4-3-1-2'ye
geçişle Kante, Guendouzi ve İsmail'den oluşan üçlü orta saha,
hem topa sahip olma oranını artırdı hem de merkezde fiziksel üstünlük sağladı. Bu yapı, Fenerbahçe'nin ikinci topları kazanmasına ve oyunun temposunu belirlemesine yardım etti.
4-3-3
dizilişi bazı bölümlerde öne çıktı. Asensio ve Kerem'in kanatlara açılması, Talisca'nın merkezde konumlanmasıyla hücum genişliği sağlandı.
Böylece Trabzonspor savunması yatay olarak açıldı, Fenerbahçe hücumda daha fazla alan buldu.
4-2-3-1'e
maçın son bölümünde geçildi. Guendouzi ve Yiğit Efe Demir'in çift ön libero rolü, savunma güvenliğini artırdı. Musaba, Nene ve Cherif'in ön hatta oluşturduğu üçlü ise hem geçiş hücumlarında tehdit oluşturdu
hem de topun rakipte kalmasını engelledi.