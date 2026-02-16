İki ihtimalli Juve planı!

Galatasaray
Teknik Direktörü Okan Buruk
, Eyüpspor maçından çok daha önce Juventus
için planlarını yapmaya başladı. Buruk, cuma günü oynanan lig maçında as oyuncuları Sallai, Jakobs, Torreira ve Sara'yı dinlendirirken Sanchez, Yunus ve Barış'ı ekonomik kullandı. Juventus karşısına cezalı Lemina'dan yoksun çıkacak
G.Saray'da 9 oyuncunun forması garanti. Kalede Uğurcan, stoperde Sanchez ve Abdülkerim, sol bekte Jakobs, orta saha merkezinde Torreira-Sara ikilisi, kanatlarda Barış ve Noa Lang ile ileri uçta Osimhen maça başlıyor. Okan Buruk ideal kadrosunu değiştirmezse, sağ bekte Sallai ve forvet arkasında Yunus Akgün
devam edecek. Sağ bekte Sacha Boey tercih edilirse, Sallai 10 numara pozisyonuna çekilecek.
Sakatlığını atlatan Sane'nin ise rövanş düşünülerek 11'de riske edilmesi beklenmiyor.
A PLANI
Uğurcan
Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs
Torreira, Sara
Barış, Yunus, Lang
Osimhen
B PLANI
Uğurcan
Boey, Sanchez Abdülkerim, Jakobs
Torreira, Sara
Barış, Sallai, Lang
Osimhen