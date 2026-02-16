İzlemiyor yaşıyor!

Domenico Tedesco
, çok değil 5.5 ay önce Jose Mourinho gibi kariyeri kupalarla dolu 'Çok özel' birinin yerine göreve geldiğinde herkes için kapalı kutuydu…
İstanbul'a geldikten bir hafta sonra 40 yaşına giren Alman asıllı İtalyan hakkında bilinenler Stuttgart Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği eğitimi aldığı, Mercedes'teki mühendislik kariyerini bırakarak futbola yöneldiği ve Alman Futbol Federasyonu'nun prestijli Hennes- Weisweiler Akademisi'ni birincilikle bitirdiğiydi
. Kariyerine 2008'de VfB Stuttgart altyapısında yardımcı antrenör olarak başlayan, 2017'de Erzgebirge Aue ile ilk profesyonel deneyimini yaşayan ve takımı küme düşmekten kurtaran Tedesco, 32 yaşında Schalke 04 kariyerine başlarken Bundesliga'nın en genç teknik direktörü olarak tarihe geçmiş ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline taşıdığı Leipzig ile 2021- 22 sezonunda kariyerinin ilk şampiyonluğunu Almanya Kupası'nı alarak yaşamıştı.
SADECE TEKNİK ADAM DEĞİL TAKIM OYUNCUSU
Mourinho'dan bayrağı devralırken çıktığı ilk maç Trabzonspor'du. Ardından kendisini takımın başına getiren Başkan Ali Koç, yönetimi kaybetti. Tedesco yeni başkan Sadettin Saran
'la yeni bir güven ortamı inşaa etti. Her zorluğu sahada aştı. Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Peki sadece teknik adam değil, iyi bir takım oyuncusu olan İtalyan çalıştırıcının başarısında öne çıkanlar nelerdi?
6 yabancı dil (Almanca, İtalyanca, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Rusça) bildiği için tüm oyuncularla bire bir iletişim işini kolaylaştırdı.
Hemen Türkçe öğrenmeye başladı.
Süper Lig ve Türkiye'ye alışana kadar Samandıra'da kamp kurdu.
Otel yerine tesislerde kaldı.
Hep saha içindeydi. Hakemler hakkında hiç olumsuz konuşmadı. Rakiplerini eleştirmek yerine onları hep övdü.
Galatasaray'ın güçlü bir rakip olduğunu söyledi, Trabzonspor'un yarışta olması gerektiğini belirtti, yenilmezlik serisine rağmen kalan tüm maçların zor geçeceğinin altını çizdi.
Saha içinde maçı izlemek yerine oyuncularıyla birlikte 90 dakika mücadele etti. Sürekli onlarla iletişim halinde kaldı. Gerektiğinde su şişeleriyle yapılmasını gerekeni anlattı.
Saha kenarında oyuncuydu ama soyunma odasında disiplini elden bırakmadı. Göztepe beraberliği sonrası üzerine yürüyen Jhon Duran'ı hemen gönderdi.
Sonuç olarak; ortaya kolay kolay yenilmeyen bir takım çıkardı.
KENDİNİ AŞTI
Domenico Tedesco, F.Bahçe'de 2.37 puan ortalamasıyla zirveye ulaştı. İtalyan hoca, bir sezonda Leipzig'de 2.00, Spartak Moskova'da 1.90 ve Schalke'de 1.85'lik karneye sahipti.