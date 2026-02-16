Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kasımpaşa haftalar sonra ligde galip geldi! İrfan Can, Cenk ve Kerem siftah yaptı...
Giriş Tarihi: 16.02.2026 22:00 Son Güncelleme: 16.02.2026 22:47

Kasımpaşa haftalar sonra ligde galip geldi! İrfan Can, Cenk ve Kerem siftah yaptı...

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki Kasımpaşa, sahasında Fatih Karagümrük’ü Kerem Demirbay, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 3-2 kazandı ve 8 hafta sonra galip geldi.

Süper Lig 22.hafta maçında Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Emre Belözoğlu yönetimindeki ev sahibi ekip, mücadeleyi 3-1 kazandı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri; 19.dakikada Kerem Demirbay, 62.dakikada Cenk Tosun ve 71.dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. Karagümrük'ün gollerini ise 80.dakikada Mladenovic ve 90+2'de Traore attı.

Bu sonucun ardından ligde 8 hafta sonra kazanan Kasımpaşa, puanını 19'a yükseltirken, Karagümrük 12 puanla son sırada kaldı.

Ligde gelecek hafta Kasımpaşa, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Karagümrük ise sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

19. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanada pasında topla buluşan Ben Ouanes'in ortasında Kerem Demirbay, ceza yayı içinden yaptığı sert vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 1-0

62. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen İrfan Can Kahveci'nin ortasında Cenk Tosun, kafayı vurarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

71. dakikada orta alanda topu alan İrfan Can Kahveci, Benedyczak ile paslaşmasının ardından ceza sahasında yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-0

80. dakikada sol kanatta Sam Larsson'un pasında ceza sahasına koşu yapan Mladenovic'in kaleci Gianniotis'in üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta top ağlara gitti. 3-1

90+3. dakikada sol çaprazda Verde'nin arka direğe ortasında Ahmed Traore'nin dar açıdan sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-2

