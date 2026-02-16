Kocaeli ‘İnan’dı 3 puanı kaptı

Geçen hafta Kayserispor galibiyetiyle havaya giren Kocaelispor
, dün de sahasında Gaziantep FK
'yı 3-0'lık skorla yendi. Evinde 2 maç sonra kazanan Körfez ekibi, Agyei ile perdeyi açtı.
İkinci yarıda Gaziantep'te Sangare gole giden rakibini düşürdüğü için 47'de kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Daha fazla yüklenme imkânı bulan Kocaelispor, 76'da Serdar Dursun'un golüyle rahatladı. 81'de de sonradan dahil olan Rivas coşturdu.
Hanesine üst üste ikinci galibiyetini yazdıran Kocaelispor, puanını 30'a çıkardı. Gaziantep'te istifasının ardından ikinci kez göreve gelen Burak Yılmaz, 6 maçta 1 galibiyet-2 beraberlik-3 mağlubiyet elde etti.
Ligin gelecek haftasında Kocaelispor, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Gaziantep ise sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.
BURAK YILMAZ: HAKEM UTANÇ VERİCİYDİ
Maçta sarı kart gören Gaziantep Teknik Direktörü Burak Yılmaz
, karşılaşmanın hakemi Fatih Tokail'e büyük tepki gösterdi: "Hakem utanç verici bir yönetim gösterdi. Süper Lig'de iki maçı var. Biri geçen sene, diğeri bu sene. Neden geldiği belli. Bu hakemlere az maç verdikleri için gereğini yapıp hemen kızağa alıyorlar."