Luciano Spalletti’den Victor Osimhen ve Mauro Icardi sözleri!

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda Galatasaray ile karşılaşacak Juventus'ta düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Luciano Spalletti açıklamalarda bulundu.

Çok güçlü bir takıma karşı oynayacaklarını belirten Luciano Spalletti, "Galatasaray'ın stadındaki atmosfer çok iyi. Işıklar yüksek. Kimse saklanamayacak. Çok güçlü bir takıma karşı oynayacağız" dedi.

Galatasaray'ın golcüleri için Luciano Spalletti, "İki önemli hücum oyuncusuna karşı oynayacağız. İkisinin de çok yüksek kalitesi var. Sahada adeta bir '9 numara ansiklopedisi' olacak" ifadelerini kullandı.