Luciano Spalletti’den Victor Osimhen ve Mauro Icardi sözleri!

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda Galatasaray ile karşılaşacak Juventus'ta düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Luciano Spalletti açıklamalarda bulundu.
Çok güçlü bir takıma karşı oynayacaklarını belirten Luciano Spalletti, "Galatasaray'ın stadındaki atmosfer çok iyi. Işıklar yüksek. Kimse saklanamayacak. Çok güçlü bir takıma karşı oynayacağız" dedi.
Galatasaray'ın golcüleri için Luciano Spalletti, "İki önemli hücum oyuncusuna karşı oynayacağız. İkisinin de çok yüksek kalitesi var. Sahada adeta bir '9 numara ansiklopedisi' olacak" ifadelerini kullandı.
Icardi ve Osimhen'le ilgili konuşan Luciano Spalletti, "Okan Buruk, Osimhen ve Icardi'nin birlikte oynamasına karar verecek kişi. İkisi de son derece güçlü oyuncular. Özellikleri birbirinden farklı. Golcü olarak ceza sahasında nasıl davranacaklarını iyi biliyorlar. Bir tanesi kaos yaratıyor, diğeri de o kaostan yararlanmayı iyi biliyor. Onları toptan uzak tutmaya çalışacağız" sözlerini dile getirdi.
Baskıdan kurtulmaya çalışacaklarını vurgulayan Luciano Spalletti, "Galatasaray'ın bütün seçimlerine hazır olmalıyız. Kendi maçımızı oynamak durumundayız. Korkuyla sahaya çıkamayız. Mümkün olduğu kadar ilk baskıdan kurtulmaya çalışacağız. Amacımız rakip yarı sahada oynamak" açıklamasını yaptı.
Okan Buruk'la ilgili soruya Luciano Spalletti, "Okan Buruk'un çok büyük bir kişiliği var. Kendisinin ve oyuncularının kalitesi son derece önemli ama biz buraya bu maçı oynamaya geldik. Bu düzeyde bir rakiple karşılaşacağımız için mutluyuz. Galatasaray'a karşı oynamayı bir baskı değil, mutluluk olarak görüyorum" cevabını verdi.