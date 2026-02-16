Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Onana aranıyor!
Giriş Tarihi: 16.02.2026

Gelir gelmez kalede devleşen 29 yaşındaki file bekçisi son dönem düşüşe geçerken Fenerbahçe maçıyla hedef tahtasına oturdu

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana, Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmanın ardından yerel basında performansıyla ilgili sert eleştirilerin odağı haline geldi. Mücadelede rakip takımın isabetli şutlarında yeterli reaksiyonu gösteremediği yönünde yorumlar yapılan Onana'nın istatistikleri de dikkat çekti. Trabzonspor'un kalesini bulan 3 şutta da gol yiyen Kamerunlu file bekçisi, istatistik kağıdında kurtarış sayısı ve engellenen gol değerlerinde düşük bir performans sergiledi. Trabzonspor formasıyla çıktığı son 11 resmi karşılaşmanın tamamında topu ağlarında gören 29 yaşındaki eldiven, özellikle maç içerisinde kalesini çok fazla terk etmesiyle de dikkat çekiyor. Teknik heyet, tecrübeli oyuncunun fiziksel ve mental durumunu yakından takip ediyor.

