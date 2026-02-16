Ozan Kabak yarışı! Serie A’dan yakın takip

Milli futbolcunun durumu hakkında kulüplerin takipte olduğu ifade edildi.

Ozan Kabak, bu sezon Hoffenheim'da 14 maça çıktı ve 3 gol sevinci yaşadı.

Hoffenheim ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 25 yaşındaki savunmacının güncel piyasa değeri 5 milyon euro.