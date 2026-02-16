Ozan Kabak yarışı! Serie A’dan yakın takip

Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
25 yaşındaki savunmacının, Serie A kulüplerinin radarında olduğu aktarıldı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Ozan Kabak'ın Serie A kulüplerinin yakın takibinde olduğu belirtildi.
Milli futbolcunun durumu hakkında kulüplerin takipte olduğu ifade edildi.
Ozan Kabak, bu sezon Hoffenheim'da 14 maça çıktı ve 3 gol sevinci yaşadı.
Hoffenheim ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 25 yaşındaki savunmacının güncel piyasa değeri 5 milyon euro.