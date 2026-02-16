Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ozan Kabak yarışı! Serie A’dan yakın takip
Giriş Tarihi: 16.02.2026 17:29

Ozan Kabak yarışı! Serie A’dan yakın takip

25 yaşındaki Türk stoper Ozan Kabak için İtalyan ekiplerinin ilgisinin bulunduğu iddia edildi.

Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

25 yaşındaki savunmacının, Serie A kulüplerinin radarında olduğu aktarıldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Ozan Kabak'ın Serie A kulüplerinin yakın takibinde olduğu belirtildi.

Milli futbolcunun durumu hakkında kulüplerin takipte olduğu ifade edildi.

Ozan Kabak, bu sezon Hoffenheim'da 14 maça çıktı ve 3 gol sevinci yaşadı.

Hoffenheim ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 25 yaşındaki savunmacının güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Galatasaray altyapısında yetişen Ozan Kabak daha sonra Stuttgart, Schalke, Liverpool ve Norwich City'de oynadı.

A Milli Futbol Takımı'nda 26 maçta süre alan Ozan Kabak, 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

