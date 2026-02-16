Rekor kırdı

Beşiktaş
taraftarının hedefinde olan ve son maçlarda her topla buluştuğunda ıslıklanan Ersin Destanoğlu
, dün akşam sahanın en iyileri arasında yer aldı. 25 yaşındaki eldiven ağlarında iki top görmesine rağmen birbirinden kritik 4 kurtarışa imza attı. Bu sezon Beşiktaş'ın kazandığı bir Süper Lig maçındaki en yüksek sayıya ulaştı.
BU FOTOĞRAFA DİKKAT
Maç sonu Orkun ve Oh, Ersin'i taraftarlara işte böyle alkışlattılar. FOTOĞRAF: TURGUT DOĞAN
CEZASI BİTTİ, SAKATLANDI
Beşiktaş'ta sarı kart cezası nedeniyle geçen hafta 2-2 biten Alanyaspor maçında görev yapamayan El Bilal Toure, Başakşehir maçında yeniden formasına kavuştu ama büyük bir şanssızlık yaşadı. Malili forvet, 30. dakikada Cerny'nin pasında savunma arkasına koşup kaleci ile karşı karşıya kaldı ama birden sol arka adalesini tutarak kendini yere bıraktı. Yapılan tedavi sonuç vermeyince yerini 34'te Rashica'ya bırakmak zorunda kaldı. Toure, bu sezon siyah-beyazlı formayla 17 maçta 6 gol kaydetti.