Samsunspor’un genç kalecileri milli takımın radarında!

Giriş Tarihi: 16.02.2026 17:45

TFF Milli Takımlar Kaleci Departmanı Sorumlusu Alper Boğuşlu, Samsunspor Akademisini ziyaret ederek, tecrübelerini paylaştı.

TFF Milli Takımlar Kaleci Departmanı Sorumlusu Alper Boğuşlu, Samsunspor'u ziyareti kapsamında kaleci antrenman süreçleri ve oyuncu gelişim planlamaları hakkında teknik ekip ile bilgi paylaşımında bulundu.

Boğuşlu, Samsunspor'lu sporcularla da bir araya gelerek tecrübelerini aktardı. Gerçekleşen programa Samsun'da faaliyet gösteren amatör kulüplerin antrenörleri ve sporcu velileri katılım sağladı.

Program sonunda Samsunspor Akademi Koordinatörü Savaş Serdar ve Kaleci Departman Sorumlusu Mehmet Bayraktar, günün anısına plaket takdim etti.

