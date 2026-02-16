Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Saran’dan Doğan’a mektup!
Giriş Tarihi: 16.02.2026

F.Bahçe Başkanı Saran’ın, zorlu maç öncesi bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan’a mektup yazdığı ortaya çıktı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 3-2 kazandıkları Trabzonspor maçını Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yan yana izlemiş, karşılaşma sonrası "Ben, ekibim ve takımımız Trabzon'a indiğimiz andan itibaren başta Trabzon halkı, valimiz, emniyet güçleri, kulüp başkanı Ertuğrul Bey tarafından çok güzel ağırlandı. Umudumuz bundan sonra deplasman maçlarına taraftarların da gelmesi ve aramızdaki olan bu gerginliğin bitmesidir. Yönetim olarak en büyük umudumuz budur" sözleriyle dikkat çekmişti. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, F.Bahçe takım otobüsünü stada girişte karşılamış, her futbolcuyla tek tek tokalaşıp başarı dilemişti. Bu davranışların altında Saran'ın karşılaşma öncesi de Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a bir mektup göndermesinin etkisi olduğu kaydedildi. Saran'ın, Doğan'a gönderdiği dostluk mektubunda "İki genç başkan olarak bu gerginliği bitirmek bize yakışır. İki kulüp taraftarı da deplasmanda takımlarına tribünden destek olmayı hak ediyor" ifadelerini kullandığı bildirildi.

