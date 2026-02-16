Thorsten Fink: Daha ileriye taşımak için buradayım!

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Veysel Bilen, "Fink ve değerli ekibi, şehrimize ve ülkemize hoş geldiniz. Bugün burada birlikte yürüyeceğimiz yeni yolculuğun başlangıcında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Görevinizde başarılar diliyoruz. Takımımızın bundan sonraki çalışmalarında, sizlerin katkısıyla çok daha güzel günler yaşayacağımıza yürekten inanıyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

Törende konuşan Fuat Çapa ise Thorsten Fink ile geçmişte de bir görüşme gerçekleştirdiklerini ancak o dönemde ailevi nedenler sebebiyle sürecin ilerlemediğini ifade etti. Fink tercihinin kulübün uzun vadeli sportif stratejisiyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayan Çapa, transfer çalışmalarının da bu doğrultuda şekillendirildiğini belirtti.

Fink'in görev yaptığı kulüplerde potansiyeli yüksek oyuncuları üst seviyeye taşıma başarısına dikkat çeken Çapa, topa sahip olan, oyunu domine eden, pas ve pres odaklı bir futbol anlayışını benimsediklerini ifade etti. Gelecek sezon planlamalarının önceden yapıldığını belirten Çapa, mevcut süreçte ortaya konan oyuna dair memnuniyetsizlik nedeniyle bu adımın erkene alındığını dile getirdi. Oluşturulan teknik yapı ve kadro yapılanmasıyla hem bu sezonun güçlü şekilde tamamlanacağına hem de ilerleyen yıllarda önemli başarılara imza atılacağına inandıklarını sözlerine ekledi.



Profesyonel futbolculuk kariyerinde özellikle Bayern Münih formasıyla önemli başarılar elde eden Fink, burada 5 Bundesliga şampiyonluğu ve UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı. Teknik direktörlük kariyerine Red Bull Salzburg altyapısında başlayan Fink, ardından İsviçre temsilcisi FC Basel'in başına geçerek iki İsviçre Süper Ligi şampiyonluğu kazandı.

Basel döneminde oynattığı ofansif ve tempolu futbol anlayışıyla Avrupa futbol kamuoyunun dikkatini çekti. Daha sonra Almanya'da Hamburger SV, Avusturya'da Austria Wien, Japonya'da Vissel Kobe ve son olarak Belçika'da KRC Genk'te görev alan deneyimli teknik adam, farklı liglerde edindiği uluslararası tecrübeyle önemli bir birikim elde etti.