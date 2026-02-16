Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Thorsten Fink, Samsunspor'da ilk idmanına çıktı!
Giriş Tarihi: 16.02.2026 21:19

Samsunspor'da yeni teknik direktör Thorsten Fink, ilk antrenmanına çıktı.

DHA
Samsunspor, 2025–2026 sezonu UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında 19 Şubat Perşembe günü Kuzey Makedonya'da, National Arena Todor Proeski'de KF Shkendija ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla start verdi.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirilen çalışma, ısınma hareketleri ve koşu programıyla başladı. Antrenmanda taktiksel varyasyonlar üzerinde durulurken, idman dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

