Weston McKennie: Kenan Yıldız anlattı!

Giriş Tarihi: 16.02.2026 22:00

Juventus forması giyen Weston McKennie, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu’ndaki Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda Galatasaray ile karşılaşacak olan Juventus'ta Weston McKennie, düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı.

Galatasaray maçını kazanmak istediklerini belirten Weston McKennie, "Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya geldik" dedi.

Kenan Yıldız'ın atmosferi anlattığını dile getiren Weston McKennie şu sözleri dile getirdi:

"Kenan Yıldız bize Galatasaray'ın stadındaki atmosferi anlattı. Ben de yıllar önce oynamıştım. Burayı iyi biliyorum. Umarım Kenan Yıldız sayesinde yarın akşam bizi çok fazla ıslıklamazlar."

