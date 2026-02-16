Weston McKennie: Kenan Yıldız anlattı!

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda Galatasaray ile karşılaşacak olan Juventus'ta Weston McKennie, düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı.
Galatasaray maçını kazanmak istediklerini belirten Weston McKennie, "Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya geldik" dedi.
Kenan Yıldız'ın atmosferi anlattığını dile getiren Weston McKennie şu sözleri dile getirdi:
"Kenan Yıldız bize Galatasaray'ın stadındaki atmosferi anlattı. Ben de yıllar önce oynamıştım. Burayı iyi biliyorum. Umarım Kenan Yıldız sayesinde yarın akşam bizi çok fazla ıslıklamazlar."