Weston McKennie: Kenan Yıldız anlattı!

Kenan Yıldız'ın atmosferi anlattığını dile getiren Weston McKennie şu sözleri dile getirdi:

"Kenan Yıldız bize Galatasaray'ın stadındaki atmosferi anlattı. Ben de yıllar önce oynamıştım. Burayı iyi biliyorum. Umarım Kenan Yıldız sayesinde yarın akşam bizi çok fazla ıslıklamazlar."