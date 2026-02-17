Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 1. Lig maçı ertelendi! TFF açıkladı
Giriş Tarihi: 18.02.2026 01:19

Bodrum FK'nın Vanspor FK ile oynayacağı müsabakanın tarihi değişti. TFF maçın oynanacağı yeni tarihi açıkladı.

AA
Bodrum FK'yı taşıyan uçağın, olumsuz hava koşulları nedeniyle Van Ferit Melen Havalimanı yerine, Diyarbakır Havalimanı'na zorunlu iniş yaptığı bildirildi.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda İmaj Altyapı Vanspor FK ile oynanacak karşılaşma öncesinde, takımı taşıyan uçağın olumsuz hava şartları nedeniyle Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş yapamadığı, zorunlu olarak Diyarbakır Havalimanı'na indiği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonca müsabakanın 19 Şubat Perşembe günü saat 13.30'da oynanmasına karar verildiği ifade edildi.

Ayrıca takımın, Diyarbakır'dan kara yolu ile Van'a hareket edeceği kaydedildi.

