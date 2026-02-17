6 gollü maçta kazanan Ümraniyespor!

Ümraniyespor, Trendyol 1.Lig'in 26. haftasında sahasında Boluspor'u ağırladı.
İstanbul ekibi, 1 penaltı kaçırdığı maçta rakibini 4-2 mağlup etti. Ümraniyespor'a 3 puanı getiren goller, Soukou (2), Batuhan Çelik ve Atalay Babacan kaydetti.
Boluspor'un golleri ise Lucas Lima ve Yusuf Kocatürk'ten (K.K) geldi.
Bu skorla Ümraniyespor puanını 32'e yükselterek 14. sıraya yerleşti. 38 puanlı Boluspor ise 7. sırada kaldı.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Ümit Öztürk, Ferhat Çalar, Oğuzhan Kocaçoban
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Ali Turap Bülbül, Yusuf Kocatürk, Glumac, Emre Kaplan, Atalay Babacan (Dk. 83 Hoti), Djokanovic, Bardhi (Dk. 70 Serkan Göksu), Benny (Dk. 83 Yusuf Deniz Şaş), Soukou (Dk. 70 Barış Ekincier), Batuhan Çelik (Dk. 88 Kosoko)
Boluspor: Bartu Kulbilge, Ömürcan Artan, Gökhan Akkan, Kouagba, Lima, Balburdia (Dk. 46 Devran Şenyurt), Liço (Dk. 72 Aganspahic), Barış Alıcı, Doğan Can Davas (Dk. 60 Erdem Dikbasan), Akanbi (Dk. 60 Baluta), Arda Usluoğlu
Goller: Dk. 32 ve 65 Soukou, Dk. 49 Batuhan Çelik, Dk. 56 Atalay Babacan (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 76 Lima, Dk. 89 Yusuf Kocatürk (Kendi kalesine) (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 43 Liço, Dk. 48 Gökhan Akkan, Dk. 81 Ömürcan Artan (Boluspor), Dk. 74 Ali Turap Bülbül (Eminevim Ümraniyespor)