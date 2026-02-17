A Milli Kadın Futbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Malta ve Kuzey İrlanda maçları aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre teknik direktör Necla Güngör Kıragası'nın belirlediği geniş kadroda 27 oyuncu yer aldı.

3 Mart Salı günü saat 17.00'de Pendik Stadı'nda Malta'yı konuk edecek ay-yıldızlılar, 7 Mart Cumartesi günü ise TSİ 22.00'de Kuzey İrlanda'yla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

21 Şubat Cumartesi günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak milliler, Malta maçına kadar hazırlıklarına burada devam edecek. Yurt dışında forma giyen futbolcular Miray Cin, Kader Hançar, Vildan Kardeşler, Selen Altunkulak ve Halle Houssein, FIFA takviminin başlangıç tarihi olan 24 Şubat Salı günü kampa katılacak.

MİLLİLER, 10 SAATLİK UÇUŞLA BELFAST'A GİDECEK

A Milli Kadın Futbol Takımı, Malta ve Kuzey İrlanda maçları öncesinde 27 Şubat Cuma günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

Saat 15.30'daki medya organizasyonunun ardından saat 16.30'daki antrenman basına açık yapılacak.

Sakatlıklarını atlatan İlayda Civelek ve Melike Pekel'in forma giyme durumları, sağlık ekibinin takibi sonrasında netleşecek. Milli takımın 27 kişilik kamp kadrosu, 2 Mart Pazartesi günü 24'e düşürülecek.

Malta maçının ardından 4 Mart Çarşamba sabahı İstanbul Havalimanı'ndan İskoçya'nın Edinburgh kentine gidecek milliler, buradan aktarmalı uçuşla Belfast'a geçecek. Ay-yıldızlılar, 10 saatlik yolculukla ulaşacağı Belfast'ta 5 Mart'ta tek antrenman yapacak.

6 Mart'ta mücadelenin oynanacağı Lurgan/Mourneview Park Stadı'nda yerel saatle 18.00'de son resmi idmanını yapacak milli takım, maç saatini beklemeye başlayacak.

Milliler, mücadelenin ardından 8 Mart'ta Belfast'tan kara yoluyla Dublin'e, ardından da THY'ye ait uçakla İstanbul'a dönecek.

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası tarafından belirlenen A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 27 kişilik geniş kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Ezgi Çağlar (Beşiktaş), Gamze Nur Yaman (Trabzonspor), Göknur Güleryüz (Fenerbahçe arsaVev)

Defans: İlayda Cansu Kara (Coastal Carolina), İpek Kaya (Fenerbahçe arsaVev), Gülbin Hız, İlayda Civelek, Cansu Nur Kaya (Beşiktaş), Kezban Tağ, Eda Karataş, Elif Keskin (Galatasaray GAİN), Meryem Küçükbirinci (Hakkarigücü)

Orta saha: Ebru Topçu (Galatasaray GAİN), Başak İçinözbebek (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Derya Arhan (Yüksekova), Halle Houssein (West Ham United), Miray Cin (Borussia Mönchengladbach), Ece Türkoğlu (Fenerbahçe arsaVev), Selen Gül Altunkulak (Toulouse)

Forvet: Arzu Karabulut (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Busem Şeker (Fenerbahçe arsaVev), Birgül Sadıkoğlu (Trabzonspor), Melike Öztürk, Melike Pekel (Galatasaray GAİN), Kader Hançar (Club Tijuana), Vildan Kardeşler (Hamburg SV)