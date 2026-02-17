Bafetimbi Gomis, Galatasaray’ı ziyaret etti!

Bafetimbi Gomis paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray bu akşam Juventus ile zorluk seviyesi çok üst seviye bir maça çıkacak. Sarı-kırmızı formanın ne kadar büyük bir güç olduğuna bir kez daha şahitlik etmek üzere İstanbul'dayım. Tüm Galatasaray camiasına, başta sayın Başkan Dursun Özbek olmak üzere, sevgili Okan hocama ve bütün takıma başarılar diliyorum. Burası Sami Yen, burası İstanbul.. Şimdi sahada konuşma zamanı. Haydi Aslanlar! Forza Galatasaray."

Bafetimbi Gomis'in paylaşımı sosyal medyada kısa sürede Galatasaray taraftarlarının yoğun ilgisini gördü.