Barış Alper Yılmaz: Yenemeyeceğimiz takım yok

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray evinde Juventus'u 5-2'lik tarihi skorla mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılıların başarılı ismi Barış Alper Yılmaz, görkemli galibiyeti değerlendirdi.

"YENEMEYECEĞİMİZ TAKIM YOK"

"Çok mutluyuz. Çok iyi mücadele ettik saha içerisinde. Bireyselden ziyade takım önemli olan. İyi mücadele ettik. Dün söylemiştim, hocamızın söylediği taktiği uygularsak yenemeyeceğimiz takım yok. Ben de takıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Umarım taraftarımıza güzel bir maç izletmişizdir." dedi.

Performansı hakkında konuşan Barış Alper, "Çok çalışıyorum. Tek düşüncem takıma faydalı olabilmek. Elimden geldiğince katkı sağlamak istiyorum. Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Onların desteği gücüme güç katıyor. Onlara teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.