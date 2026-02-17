Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Brezilyalı kadın futbolcu Müslüman oldu
Al Nassr'ın Brezilyalı kadın futbolcusu Kathellen Sousa, Müslüman oldu. Sousa: "Sadece doğru yolu bulmaya ve olabileceğim en iyi insan olmaya çalışıyorum" dedi.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın Brezilyalı kadın futbolcusu Kathellen Sousa, Müslüman oldu.

Al Nassr Kadın Futbol Takımı yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Kathellen Sousa'nın İslam'ı kucakladığı bu özel anı paylaşıyor ve kalbinin huzur ve dinginlikle dolu olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kulüp tesislerinde gerçekleşen organizasyonda Müslüman olmasını takım arkadaşlarıyla kutlayan Sousa, "Burada sadece doğru yolu bulmaya ve olabileceğim en iyi insan olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

