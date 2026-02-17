CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray – Juventus maçı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, Juventus'u konuk edecek. Karşılaşma Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak.
Müsabakada Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie düdük çalacak. Danny Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstlenecek.
Kritik mücadelede VAR'da Bastian Dankert, AVAR'da Benjamin Brand görev alacak.
Galatasaray ile Juventus arasındaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
Müsabakanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Lang, Osimhen.
Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Locatelli, Koopmeiners, Thuram, Conceiçao, Kenan Yıldız, McKennie.
LEMINA FORMA GİYEMEYECEK
Galatasaray'da Juventus maçında Mario Lemina forma şansı bulamayacak. Sarı-kırmızılıların yıldızı kart cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak.
3 FUTBOLCU SINIRDA
Galatasaray'da Juventus ile oynanacak rövanş maçı öncesi 3 isim kart sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Noa Lang, kart görmeleri halinde rövanş maçında forma giyemeyecek.