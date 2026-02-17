Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray – Juventus maçı!
Giriş Tarihi: 17.02.2026 19:01 Son Güncelleme: 17.02.2026 19:20

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray ile Juventus karşı karşıya gelecek. Maçın canlı anlatımını ve detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, Juventus'u konuk edecek. Karşılaşma Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak.

Müsabakada Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie düdük çalacak. Danny Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstlenecek.

Kritik mücadelede VAR'da Bastian Dankert, AVAR'da Benjamin Brand görev alacak.

Galatasaray ile Juventus arasındaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Müsabakanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Lang, Osimhen.

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Locatelli, Koopmeiners, Thuram, Conceiçao, Kenan Yıldız, McKennie.

LEMINA FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray'da Juventus maçında Mario Lemina forma şansı bulamayacak. Sarı-kırmızılıların yıldızı kart cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak.

3 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Juventus ile oynanacak rövanş maçı öncesi 3 isim kart sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Noa Lang, kart görmeleri halinde rövanş maçında forma giyemeyecek.

