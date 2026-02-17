Donnarumma’dan çarpıcı Ederson sözleri

"EDERSON İLE İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

İtalyan file bekçisi, "Ederson, Manchester City için önemli bir kaleciydi. Manchester City'ye geldiğimde bana mesaj gönderdi ve gerçekten çok mutlu oldum. Kulübün eski kalecisinden böyle bir mesaj almak her zaman güzeldir. Sık sık iletişim halindeyiz. İyi bir ilişkimiz var." dedi.

Ederson ile oyunlarına dair konuşan Donnarumma, "Bence biz tamamen farklıyız. O ayaklarıyla çok iyi oynuyor ben de iyi oynuyorum ama bu, onun oyunu için çok önemliydi." sözlerini sarf etti.

Premier Lig devi sezon başında İtalyan kaleciyi kadrosuna katmış ve Ederson, Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.