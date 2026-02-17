Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Donnarumma'dan çarpıcı Ederson sözleri
Giriş Tarihi: 17.02.2026 19:16 Son Güncelleme: 17.02.2026 19:19

Donnarumma'dan çarpıcı Ederson sözleri

İngiliz devi Manchester City'nin kalesini koruyan Gianluigi Donnarumma, Fenerbahçe'nin file bekçisi Ederson hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Donnarumma, Manchester City'ye transfer olduğunda Ederson'dan mesaj aldığını ve Brezilyalı file bekçisi ile aralarında iyi bir ilişki olduğunu ifade etti.

"EDERSON İLE İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

İtalyan file bekçisi, "Ederson, Manchester City için önemli bir kaleciydi. Manchester City'ye geldiğimde bana mesaj gönderdi ve gerçekten çok mutlu oldum. Kulübün eski kalecisinden böyle bir mesaj almak her zaman güzeldir. Sık sık iletişim halindeyiz. İyi bir ilişkimiz var." dedi.

Ederson ile oyunlarına dair konuşan Donnarumma, "Bence biz tamamen farklıyız. O ayaklarıyla çok iyi oynuyor ben de iyi oynuyorum ama bu, onun oyunu için çok önemliydi." sözlerini sarf etti.

Premier Lig devi sezon başında İtalyan kaleciyi kadrosuna katmış ve Ederson, Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.

