Esenler Erokspor, İstanbulspor’u deplasmanda farklı geçti!

Giriş Tarihi: 17.02.2026 22:15

Trendyol 1. Lig’in 26. haftasında Esenler Erokspor, İstanbulspor deplasmanında 4-1 galip geldi.

İstanbulspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Esenler Erokspor'u konuk etti. Esenler Erokspor, İstanbulspor deplasmanında 4-1'lik skorla kazandı.

Esenler Erokspor'un gollerini 12'nci dakikada Recep Niyaz, 31'inci dakikada penaltıdan Guelor Kanga, 86'ncı dakikada Hamza Catakovic ile 90+12'nci dakikada penaltıdan Alper Karaman kaydetti. İstanbulspor'da fileleri 26'ncı dakikada Muhammed Mert havalandırdı.

İstanbulspor forması giyen Elvin Mendy, 90+4'üncü dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından Esenler Erokspor puanını 53'e yükseltti. İstanbulspor ise 35 puanda kaldı.

