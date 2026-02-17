Esenler Erokspor, İstanbulspor’u deplasmanda farklı geçti!

İstanbulspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Esenler Erokspor'u konuk etti. Esenler Erokspor, İstanbulspor deplasmanında 4-1'lik skorla kazandı.
Esenler Erokspor'un gollerini 12'nci dakikada Recep Niyaz, 31'inci dakikada penaltıdan Guelor Kanga, 86'ncı dakikada Hamza Catakovic ile 90+12'nci dakikada penaltıdan Alper Karaman kaydetti. İstanbulspor'da fileleri 26'ncı dakikada Muhammed Mert havalandırdı.
İstanbulspor forması giyen Elvin Mendy, 90+4'üncü dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu sonucun ardından Esenler Erokspor puanını 53'e yükseltti. İstanbulspor ise 35 puanda kaldı.