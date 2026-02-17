Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'den Edson Alvarez açıklaması!
Giriş Tarihi: 17.02.2026 21:18 Son Güncelleme: 17.02.2026 21:21

Fenerbahçe'den Edson Alvarez açıklaması!

Fenerbahçe, sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Edson Alvarez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Fenerbahçe’den Edson Alvarez açıklaması!
  • ABONE OL

Fenerbahçe, Meksikalı yıldız Edson Alvarez'in sağlık durumuna dair bilgindirmede bulundu.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada; "Futbolcumuz Edson Alvarez, sağlık heyetimizin gerçekleştirdiği detaylı değerlendirmeler neticesinde planlı bir operasyon geçirmiştir. Başarıyla tamamlanan ameliyatın ardından oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci kulübümüz sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edilecektir. Edson Alvarez'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. " ifadeleri kullanıldı.

Sezon başında West Ham United'dan kiralanan 28 yaşındaki orta saha, 17 maçta forma giydi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'den Edson Alvarez açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz