Fenerbahçe’den Edson Alvarez açıklaması!

Fenerbahçe, Meksikalı yıldız Edson Alvarez'in sağlık durumuna dair bilgindirmede bulundu.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada; "Futbolcumuz Edson Alvarez, sağlık heyetimizin gerçekleştirdiği detaylı değerlendirmeler neticesinde planlı bir operasyon geçirmiştir. Başarıyla tamamlanan ameliyatın ardından oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci kulübümüz sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edilecektir. Edson Alvarez'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. " ifadeleri kullanıldı.

Sezon başında West Ham United'dan kiralanan 28 yaşındaki orta saha, 17 maçta forma giydi.